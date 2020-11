Silvio Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:13

O mês de dezembro nem chegou e o SBT resolveu lançar logo a vinheta do fim de ano nesta semana. A mensagem da emissora para 2021 gira em torno da família e de vencer os desafios com apoio de pessoas queridas: 'Vai passar'. Silvio Santos, claro, abre o vídeo, que tem ainda suas filhas, Silvia, Rebecca e Patrícia Abravanel, e praticamente todo o elenco da casa como Ratinho, Celso Portiolli, Eliana, Raul Gil, Cris Flores, Christina Rocha, Carlos Alberto Nóbrega, Benjamin Back, Carlos Nascimento e Márcia Dantas são destaques do vídeo, que já está disponível nas redes sociais do SBT.

"Você pode sentir falta dos abraços, das risadas e até das implicâncias, mas família é família. Não importa a distância. E, quando o mundo passa por desafios, viramos uma família ainda maior, pois nos importamos mais uns com os outros Queremos sair dessa juntos, como família", destaca a mensagem do vídeo com duração de um minuto.