O apresentador e jornalista Fernando Vannucci morreu aos 69 anos, em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (24). Vannucci passou mal em casa e foi levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda não foi divulgado a causa da morte.

No ano passado, Vannucci sofreu um infarto e chegou a ficar internado por semanas no Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista. Ele passou por uma angioplastia coronária e colocou um marca-passo.



Fernando Vannucci começou a trabalhar em rádio ainda adolescente e seu primeiro emprego na televisão foi na Globo de Minas Gerais, onde ficou entre 1973 e 1977. A sua desenvoltura chamou a atenção para a cabeça da rede, no Rio, e em 1978 chegou para apresentar o 'Esporte Espetacular'. Passou por outros telejornais da casa como o 'Globo Esporte', 'RJTV', 'Gols do Fantástico', entre outros. Ele também trabalhou em TV Bandeirantes, TV Record, Rede TV! e desde 2014 era editor de esportes na Rede Brasil de Televisão.

A assessoria da Rede Brasil enviou um comunicado que o velório e sepultamento devem ocorrer no Rio de Janeiro, em local e data ainda não definidos. "As informações enviadas a nossa assessoria de imprensa por familiares, foi que Fernando não se sentiu bem pela manhã, socorrido e levado ao Pronto Socorro Central de Barueri, na Grande São Paulo, mas não resistiu. A Rede Brasil de Televisão por seu presidente Dr Marcos Tolentino lamenta muito essa perda do simpático, vivaz e falante apresentador, comunicador, locutor, comentarista e editor Fernando Vannucci".