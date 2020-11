Reynaldo Gianecchini Divulgação

Por O Dia

Reynaldo Gianecchini, Simone Zucato, Fernanda Freitas, Rodrigo Fagundes, Ailton Graça, Inês Peixoto, Paulo Manduca e Wendel Bendelack são alguns dos famosos que estão participando de um campanha educativa e preventiva da Cefaleia em Salvas. Todo ano mais de 200 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com essa dor de cabeça terrível, que muitas vezes leva tempo para ser detectada e tratada corretamente.



"Existem mais de 300 tipos de dores de cabeça e a Cefaleia em Salvas é a dor mais intensa e incapacitante de todas. As crises são sempre do mesmo lado da cabeça, geralmente em torno do olho, associadas a lacrimejamento, entupimento nasal, vermelhidão no olho e queda da pálpebra. Dura em torno de 45 min e pode vir várias vezes no mesmo dia. O período das crises duram alguns meses e depois desaparecem por meses ou anos. A causa desconhecida e não há cura, mas há tratamento eficaz que deve ser iniciado assim que as crises aparecem", explica a neurologista Maria Eduarda Nobre, idealizadora da campanha.