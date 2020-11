Hariany Almeida Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:18

Hariany Almeida usou as redes sociais para fazer um desabafo. A ex-BBB afirma que não quer mais ser marcada em fotos de ex-namorados. Os fãs especularam que a modelo estaria se referindo ao DJ Netto, com quem teve seu relacionamento mais recente. "Mano, até quando as pessoas vão ficar me marcando em foto de ex? Tenha santa paciência. Vamos nos tocar né amores", escreveu ela em publicação no Twitter.

Hariany Almeida e DJ Netto terminaram o namoro em outubro após quase seis meses de relacionamento. Segundo pessoas ligadas ao ex-casal, Netto não curtia muito as viagens que Hari fazia e ainda faz a trabalho e, por conta disso, os dois viviam se desentendo. Mas, apesar das briga, a relação terminou em comum acordo e de forma amigável, tanto que os dois anunciaram a decisão aos fãs rasgando elogios um ao outro.

Mano... até quando as pessoas vão ficar me marcando em foto de ex? Tenha santa paciência, vamos se tocar né mores. — Hariany Almeida (@hariany) November 24, 2020