Rodrigo Simas, Anitta e Thiago Martins Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 05:00 | Atualizado 25/11/2020 06:22

Caros leitores, antes de começar esta matéria é importante alertar que, durante a pandemia que assola o mundo, o Brasil teve um aumento de 32% no consumo de bebidas alcoólicas. Vale lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas deve ser tratado com cautela, já que afeta diretamente o sistema imunológico. O álcool influencia na absorção de nutrientes do nosso organismo, então não adianta ter uma alimentação regrada, já que todo esse trabalho pode ser comprometido com a ingestão de bebidas alcoólicas.

No Brasil existe uma regulamentação do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que diz que bebidas alcoólicas não podem ser associadas a algumas situações, ainda mais usando famosos para promover essas bebidas. Mas parece que a nova Skol Beats Zodiac não está nem ai para essas recomendações, já que fere várias delas para vender seus produtos como vamos mostrar a seguir:

Publicidade

Segundo o item 2 da regulamentação do CONAR está definido o princípio da proteção às crianças e adolescentes: não terá crianças e adolescentes como público-alvo. Diante deste princípio, os anunciantes e suas agências adotarão cuidados especiais na elaboração de suas estratégias mercadológicas e na estruturação de suas mensagens publicitárias. Dito isso vamos aos itens:

A) as mensagens serão exclusivamente destinadas a público adulto, não sendo justificável qualquer transigência em relação a este princípio. Assim, o conteúdo dos anúncios deixará claro tratar-se de produto de consumo impróprio para menores; não empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais reconhecidamente pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais 'humanizados', bonecos ou animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção de menores nem contribuir para que eles adotem valores morais ou hábitos incompatíveis com a menoridade;

Publicidade

B)o planejamento de mídia levará em consideração este princípio, devendo, portanto, refletir as restrições e os cuidados técnica e eticamente adequados. Assim, o anúncio somente será inserido em programação, publicação ou web-site dirigidos predominantemente a maiores de idade. Diante de eventual dificuldade para aferição do público predominante, adotar-se-á programação que melhor atenda ao propósito de proteger crianças e adolescentes;

Nenhum dos dois itens são respeitados pela empresa de bebidas haja vista que, entre outras pessoas, a campanha tem como estrelas Anitta, Rodrigo Simas, Gretchen e Thiago Martins como chamariz. Tudo para atrair a atenção do consumidor. Anitta, vale ressaltar, tem grande apelo com o público infanto-juvenil, tanto que, antes da pandemia ela possuía um show exclusivo para as crianças, essas mesmas crianças que acessam suas redes sociais todos os dias. Sem esquecer de seu desenho infantil, o 'Clube da Anittinha'. Em vídeo postado pela cantora em suas redes socais, em nenhum momento das imagens são citados os problemas que o consumo do álcool pode trazer, ou recomendações de alerta, tais como: 'se for menor de 18 anos, não beba', 'consumo de álcool pode ocasionar dependência', etc. Pelo contrario, o vídeo dá a entender que o consumo da bebida te deixa mais atraente e sensual, como prova o texto dito por Anitta: "Áries, o signo é quente, a Beats Zodiac também, cuidado para não se queimar". O texto é falado enquanto a cantora faz movimentos sensuais e o vídeo é todo feito na cor vermelho, o que claramente remete à sensualidade.

Publicidade

Vale ressaltar que a única advertência que contém no anúncio é para beber com moderação. Sendo assim, será que um fã de 13 anos da cantora sabe que ele não pode beber aquilo, nem com moderação? Digo 13 anos porque essa é a idade permitida pelo Instagram para que alguém possa ingressar na rede social, mas é de conhecimento de todos que crianças com muito menos idade tem perfis nestas plataformas. O Instagram conta hoje com 38% de seu público na faixa entre 16 e 18 anos.

Também é importante frisar que as redes sociais de nenhum dos contratados possui restrição ou avisos explicativos para que menores de idade possam entender os malefícios que o produto pode causar. Ao contrário disso, as publicações são associadas a cores fortes, músicas de festas e a signos, itens que atraem os adolescentes.

Publicidade

Rodrigo Simas também tem sua propaganda para a bebida alcoólica, mas vale citar que o ator fez muito sucesso com Juliana Paiva na novela juvenil 'Malhação', onde até hoje são conhecidos como o casal 'Fatinha e Bruno', o que faz o ator famoso entre os jovens adolescentes. Mas isso não pareceu impedimento para a marca, já que passaram por cima de outra recomendação e associam a bebida a ser uma pessoa decidida e confiante, como prova o texto do ator: "Capricórnio, sempre no corre... para fazer o melhor rolê com Beats Zodiac". Vamos agora ao item 3 do código regulamentação do CONAR que diz:

Princípio do consumo com responsabilidade social: a publicidade não deverá induzir, de qualquer forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas alcoólicas:

Publicidade

A) eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal conteúdo da mensagem;

B) não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou sugira a ingestão do produto;

Publicidade

C) não serão utilizadas imagens, linguagem ou argumentos que sugiram ser o consumo do produto sinal de maturidade ou que ele contribua para maior coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou que proporcione ao consumidor maior poder de sedução;

D) não serão empregados argumentos ou apresentadas situações que tornem o consumo do produto um desafio nem tampouco desvalorizem aqueles que não bebam; jamais se utilizará imagem ou texto que menospreze a moderação no consumo;

Publicidade

Como já descrito nas regulamentações, os modelos usado na ação não devem sugerir a ingestão do produto, mas é possível ver tanto Rodrigo, quanto Anitta, Gretchen e Thiago Martins com o produto na mão. No caso de Gretchen e Anitta, é possível entender que ambas as cantora estão em festas e a bebida alcoólica traz animação. Gretchen ainda deixa uma recomendação: "Só não mude de Beats Zodiac". Sim, é feita uma indicação para que se use o produto alcoólico e seja fiel a ele.

Já no caso de Thiago Martins, a propaganda dá a entender que consumir a bebida alcoólica te traz o "rolê" perfeito. É importante lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, onde Anitta, Rodrigo e Thiago moram, teve um aumento de 121% no número de motoristas alcoolizados pegos na Lei Seca. Será mesmo que beber e dirigir traz o rolê perfeito?

Publicidade

Rodrigo Simas não fez somente propaganda para Beats Zodiac, mas também para a cerveja Becks. No vídeo, ele aparece dando a entender que está bebendo a "cerveja x". A ideia do vídeo da cervejaria é que o público ouça músicas produzidas por DJ's que são destaques em festas e na cena musical e beba qualquer cerveja para provar que em 73 hertz, todas são amargas. No vídeo, vale destacar que, de novo, não dá nenhuma indicação dos males que a bebida alcoólica pode causar, somente incentivando ao consumo do produto.

O que fica comprovado é que celebridades não estão nem aí para seus respectivos públicos, estando preocupadas somente com seus bolsos e as cervejaria como Ambev e Becks não respeitam as regulamentações do CONAR. Será que as redes sociais são terra de ninguém?

Publicidade

Procurado pela coluna, o CONAR não retornou o contato até o fechamento desta matéria.