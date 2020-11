Letícia Pedro Divulgação

Por O Dia

Famosa pelo fenômeno infantil 'Detetives do Prédio Azul', Letícia Pedro, a intérprete da detetive Mila, já alcançou a maioridade e, hoje, concilia a carreira de atriz com a de criadora de conteúdo. Aos 19 anos, a jovem, que também deu vida à antagonista Graziele no filme 'Cinderela Pop', com Maisa Silva, tem investido em vídeos pra lá de divertidos no aplicativo Tik Tok, onde Letícia já virou fenômeno.