Publicado 24/11/2020 20:46 | Atualizado 24/11/2020 20:48

Depois de um tempo mais calma e completamente relax, Raissa Barbosa voltou a se estressar em 'A Fazenda'. A peoa chorou após uma atividade promovida por um patrocinador na tarde desta terça-feira (24). No quarto da sede, ela foi consolada por Tays Reis e Jojo Todynho, que também se mostrou bastante irritada. "Se eu não chorar, eu faço merda. Eu estou me segurando aqui, porque estou com ódio. Se eu não chorar, eu vou fazer besteira. Eu não falo nada, não faço nada. Se eu botar para fora, eu vou quebrar tudo aqui, eu não quero isso", disse. É melhor eu chorar do que quebrar as coisas, fazer besteira e ser expulsa."

Jojo concordou com Raissa. "Isso mesmo, bota para fora. Se eu pudesse botar para fora... Eu boto falando. Se eu botar de outro jeito, posso ser expulsa. Tudo tem me estressado ultimamente, tudo. Tudo, tudo. Até bom dia. É desgaste mental, você tem um desgaste mental", comentou a funkeira tentando acalmar a colega. Depois, mais calma, Raissa ficou olhando as fotos da família na cama.