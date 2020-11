Helder Mendes e Flávio Bauraqui Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 06:27 | Atualizado 25/11/2020 07:38

Flávio Bauraqui, que brilhou no especial 'Falas Negras' na pele do abolicionista Luis Gama, contou nas redes sociais que está namorando o arquiteto e urbanista Helder Mendes. 'Bons encontros', postou ele na legenda de uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do namorado.

Após a postagem, não faltaram felicitações ao casal: "Felicidades meu amigo!", escreveu um. "Viva o amor e todo bem que ele nos faz viver e compartilhar!!!!", disse outro. "Eu amo vocês demais !!! E eu posso falar ... Meu casal hahahhaha", postou mais um, se referindo à célebre frase dita por Vitão para Luísa Sonza e Whindersson Nunes quando os dois ainda eram casados.

Essa é a primeira vez que o ator e cantor, de 54 anos, assume um relacionamento publicamente.