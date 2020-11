Ludmilla Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 15:09 | Atualizado 25/11/2020 15:14

Ludmilla comemora o sucesso do hit recém-lançado, 'Rainha da Favela', que já chegou ao Top 10 das canções mais tocadas nas plataformas músicas, e fez questão de agradecer os fãs. Só os fãs porque se ela dependesse da forcinha dos amigos, estaria mal, segundo a própria funkeira. Lud até fez um desabafo nas redes sociais soltando o verbo.

"A música está no Top 10, ok, e eu não estou fazendo shows. Eu não vi vários amiguinhos, que vivem pedindo entradas e pulseirinhas para camarotes postarem po**a nenhuma da música. Quando os shows voltarem, eu quero ver pedir alguma coisa. Aqui! Estou anotando tudo. Vocês acham que é uma via de mão única? É uma via de mão dupla. Todo mundo precisa de ajuda. Na hora de pedir... Adoram pedir. Vocês acham que eu sou filha do Silvio Santos? Nasci com o dinheiro na conta? Trabalhei muito para ter dinheiro na conta e vocês agora vão ter que trabalhar muito para pagar as entradas porque agora eu não coloco nome, não boto mais ninguém na lista. Quem não divulgou a minha música e o meu clipe, um beijo", disse a cantora.

Publicidade