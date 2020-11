Borat Reprodução

Publicado 25/11/2020 15:26 | Atualizado 25/11/2020 18:14

Bruno Miranda, mais conhecido como Borat, assistente de palco de 'Amor & Sexo', da Globo, foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (25), no Recreio dos Bandeirantes, após uma briga de trânsito. A coluna entrou em contato com o telefone do ator e uma mulher, que não se identificou, confirmou a confusão e disse que Borat estava sendo levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A coluna soube que Borat estava a pé a caminho da academia, quando após uma discussão de trânsito entre dois motoristas, um deles, que foi identificado como policial, sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em Bruno Miranda e atravessou a região umbilical, embaixo do abdômen e próxima ao quadril do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial e Borat está sendo operado de emergência no hospital.

Por volta das 16h30, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar enviou um comunicado sobre o caso "As informações preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio dos Bandeirante, na tarde desta quarta-feira (25). Um homem foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. A ocorrência segue em andamento."