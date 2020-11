Dilsinho e Duzão Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 17:00

Duzão, vocalista do grupo Menos É Mais, fez questão de compartilhar uma foto ao lado do cantor Dilsinho. A foto foi tirada durante a gravação da primeira parte do álbum 'Plano Piloto'. O EP1, que sai pela Som Livre, será lançado em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (26), às 21h, e o projeto conta com seis faixas, sendo cinco inéditas. Os meninos de Brasília escolheram o Estádio Mané Garrincha para homenagear sua cidade natal, e servir de palco para as participações especiais de Dilsinho e Xande de Pilares. O clipe de 'Coração Chorando' com a participação do sambista, o dono do sucesso 'Refém', vai ser lançado no Youtube nesta sexta-feira(27).