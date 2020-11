Quesia Freitas Reprodução

Publicado 25/11/2020 17:58

Vítima de agressão do marido em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, Quesia Freitas fez questão de agradecer o apoio que está recebendo nas redes sociais. A cantora gospel revelou que desde o dia seguinte ao casamento já sofria violência de Bruno Feital.



"É um misto de vergonha porque você não quer acreditar que está passando por aquilo, com aquela gravidade. Mas uma hora você vê que está piorando e não quer aceitar. Você quer falar, mas ainda tem medo da pessoa te matar. Só que hoje estou começando a entender que não preciso do perdão dele", conta Quesia depois que o vídeo da agressão viralizou. O motivo da última agressão foi que pedir um café no local, Bruno soube que não tinha a marca de chocolate preferida e aí ele explodiu para cima dela.



Segundo Quesia contou em entrevista à Marie Claire, os dois se conheceram há um ano e meio e casaram após um mês de namoro. Ela já havia prestado duas queixas contra o marido por violência doméstica. Em uma delas, de outubro de 2019, a cantora já havia entrado com um pedido de medida protetiva. O marido tinha que permanecer por cerca de 400 metros distante da mulher. Após alguns meses de separação, este ano, o casal voltou a ficar junto. "Sofri abuso físico, psicológico e sexual. Foi difícil perceber a situação na qual me encontrava, mas eu tinha medo de que o próximo vídeo poderia ser meu óbito".

Quesia ainda mandou um recado para outras mulheres em situação de violência doméstica: "Deus não se esqueceu delas e a Justiça está aí também. Por mais dolorido que seja, se for necessário, que elas fujam. Em um horário oportuno peguem só o documento, procurem uma delegacia, peçam ajuda a um vizinho. É um momento que essa mulher não pode ficar sozinha, mesmo que ela tenha vergonha. Depois elas vão entender, os danos vão ficando em cada uma delas. Só agora estou vendo o dano que estava fazendo em mim. Quando você sai, você para para pensar em tudo que estava suportando."



