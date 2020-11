Cristiane Machado Divulgação

Por O Dia

Cristiane Machado ilustrará o mês de outubro do calendário de 2021 de 'As 12 Mulheres', do projeto Basté, grupo de acolhimento às vítimas de relação abusiva. Além de Cristiane, que foi vítima de violência contra a mulher, outras 11 que sofreram com o mesmo problema, estarão no calendário. A venda será revertida para o projeto, idealizado por Thais Santesi, em abril de 2019, com o objetivo de prevenir, combater e reduzir o feminicídio no Brasil. As fotos foram realizadas na Fazenda Fagundes, na cidade de Mariporã, interior de São Paulo.

"É uma honra estar no calendário com as 11 mulheres que, com a superação e com suas histórias, simbolizam esse poder de coragem e força que nós temos. Faço parte dessa estatística, não só traumática, mas por ser uma sobrevivente e agradeço por ser referência e inspiração para muitas outras. Por isso, me tornei uma ativista da causa e quero continuar ajudando para que elas possam superar seus medos e serem vozes e donas dos seus caminhos", disse Cristiane Machado à coluna.