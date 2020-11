Paloma Bernardi Reprodução

Por O Dia

A atriz Paloma Bernardi decidiu congelar seus óvulos para tentar uma fertilização in vitro quando se sentir mais preparada para ser mãe. Aos 35 anos e namorando há três o ator, Dudu Pelizzari, ela conta sente na pele a pressão que a sociedade faz sobre as mulheres para que elas passem pela maternidade, principalmente dentro do âmbito familiar e lamenta: "A maternidade deveria ser uma escolha voluntária nossa e não uma imposição. Eu sou muito bem resolvida com o meu processo de construção, me conheço bem o suficiente para não absorver essa pressão, mas ela existe para mim também, não tem como. Acho que mais agora do que antes", explica a atriz.

Paloma também falou para a Marie Claire sobre os planos de casamento, mas já adiantou que o projeto não é para agora. "A gente pensa no futuro sim, mas não é nada que de imediato. Nós dois somos muito tranquilos em relação a isso, somos parceiros e entendemos o tempo de cada um. Entendemos a importância de ter tudo ao seu tempo e sem apressar nada. Acho que ainda temos muito para construir juntos e deixar tudo acontecer de maneira natural", contou.