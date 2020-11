Thaís e Ferrugem / Ingrid e Tiee Reprodução internet/ arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 05:00 | Atualizado 26/11/2020 06:42

Depois que esta coluna noticiou o desabafo de Ingrid Freitas, ex-amante do cantor Tiee, sobre o relacionamento extraconjugal que teve com ele, eis que uma nova personagem surgiu na trama da pulada de cerca do cantor. Estamos falando de Thaís Vasconcellos, mulher do pagodeiro Ferrugem, o compadre do Tiee. Thaís resolveu tomar as dores do amigo Tiee e iniciar uma discussão sobre o discurso de Ingrid, que garante ter sido enganada pelo artista que, segundo ela, se disse 'solteiro' quando os dois começaram a namorar. A mulher de Ferrugem chegou a bater boca publicamente com Ingrid no Instagram desta coluna.



"O que eu penso sobre isso: Achei ridículo a bonita falar que ele era solteiro. Se ele era solteiro, por que nunca foi postada uma foto com ele? Por que a bonita ia pro show 'escondida' e não de mão dada com ele? Sabia muito bem o lugar dela de amante e aceitava feliz da vida. Quer aparecer, arrumar assunto e não passou de mais uma", disse Thaís, que em seguida foi muito criticada por alguns internautas por defender o cantor e atacar a corretora de assistência médica.

Thaís retrucou as críticas dizendo que fora dos holofotes o fato de Tiee colecionar amantes (a coluna descobriu quatro até agora) não era segredo para ninguém. "Todos sabiam, só a mídia que não. Sempre foi a amante e sabe disso. Agora quer vir falar que a vida virou um inferno? Ela está amando essa exposição, porque se não a quisesse ficaria quieta", alfineta.

A ex-amante então entra na discussão. "Ridículo é você, como mulher, falar e me julgar, sendo que não sabe da missa a metade. Tudo o que foi falado corresponde a 10% do que realmente foi. Eu ouvi vários acontecimentos sobre você e seu marido, através dele, e nunca te julguei porque só quem vive sabe", diz Ingrid, mas sem entrar em detalhes sobre o que se trata.

Thaís, no entanto, acabou entregando o que todos já suspeitavam: que Ingrid estava se referindo à traições de Ferrugem. "Acontecimentos que provavelmente foram causados por mulheres como você, na época, né? Mas é lindo você procurar seus cinco minutos de fama às custas do casamento dos outros, né? Se foi tão importante assim, por que não respeitou você e essa história toda? Quer aparecer se fazendo de coitada e enganada", diz.

Ingrid então rebate a fala de Thaís ao dizer que ela não deve culpar outras mulheres. "Não, meu bem, acontecimentos que seu marido lhe causou. A culpa é sempre da mulher, né? Até acontecer com você. A única que quis mídia aqui foi você, que abriu seu Instagram. Não me julga, não mexe com a minha boca", afirma Ingrid, ao começar uma troca de ameaças com a mulher de Ferrugem.

"Não mexe com a sua boca por quê? Qual o seu problema? Espero que tenha culhão para aguentar essa palhaçada. Você nem sabe onde está se metendo. Bota a boca no mundo, gata. Pega mais uns seguidores te conhecendo como a amante do Tiee. Aproveita essa mídia", ironiza Thaís que, no fim das contas, desistiu do barraco e apagou todos os comentários ao bloquear o perfil desta coluna no Instagram.

E depois desse barraco virtual todo, a conclusão que esta colunista chega é que: se Thaís diz que 'todos, menos a mídia', sabiam das amantes do Tiee, padrinho de suas filhas, então Ingrid não mentiu quando disse que seu relacionamento com o cantor - casado há mais de dez anos com Barbara Murta - não era escondido às sete chaves e que os amigos próximos dele sabiam.

Confira os prints da discussão na galeria de fotos abaixo: