Luiz Bacci comanda o 'Cidade Alerta' em São Paulo, um dos carros-chefe da programação da Record Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 05:00 | Atualizado 26/11/2020 06:53

O clima entre os apresentadores da Record não anda nada bom. Muitos estão revoltados em ter que fazer merchandising pelos quais não são pagos. Um exemplo é o que acontece com o Tik Tok, patrocinador da 'Fazenda'. Apesar do patrocínio ser só para o programa e apenas a emissora ganhar em cima, apresentadores de outros programas foram obrigados a fazerem divulgação do tal filtro com chapéu de fazendeiro sem receber um centavo por isso. Luiz Bacci se recusou a fazer enquanto não fosse pago, afinal trata-se de um trabalho à parte e o apresentador está coberto de razão. O 'Mundo Record de Prêmios' também tem sido outro motivo de reclamações, pois ninguém quer se ligar ao conteúdo de sorteios sem receber por isso. A torta de climão é do tipo tamanho família.