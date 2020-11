Paolla Oliveira e Douglas Maluf Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 08:00 | Atualizado 26/11/2020 09:01

Paolla Oliveira está solteira de novo. Recentemente a atriz terminou o namoro com o coach de inteligência emocional, Douglas Maluf. Os dois, que até esta coluna noticiar o romance com exclusividade, se mantinham super discretos, assumiram publicamente o relacionamento no Carnaval deste ano, depois que apareceram juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí. Na ocasião, eles foram fotografados juntos, mas preferiram não ‘rotular’ a relação.



Aparentemente o término aconteceu de forma amigável. Paolla e Douglas ainda se seguem nas redes sociais e, vez ou outra, ainda trocam algumas interações, como aconteceu no dia do aniversário do coach, há pouco mais de uma semana. Paolla desejou feliz aniversário de forma tão amigável que até os seguidores do rapaz desconfiaram do fim do namoro. "Parabéns. Que os 'agoras' que se seguem sejam gentis, tragam paz, saúde e mais sorrisos como esse. Você é especial. Receba sempre o melhor que a vida possa te dar, porque você merece", escreveu a atriz, que logo passou ser questionada por alguns internautas se o relacionamento havia virado amizade.

Procurada, a assessoria de Douglas Maluf disse que ele é ‘muito discreto e não costuma falar sobre sua vida pessoal’. Já Paolla Oliveira está sem assessoria de imprensa no momento.

Publicidade

Paolla Oliveira parabeniza Douglas Maluf e fãs desconfiam do fim do namoro reprodução Instagram