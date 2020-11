Tiago Ramos Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 20:01 | Atualizado 25/11/2020 20:11

Parece que Tiago Ramos sente saudades da ex-namorada Nadine Gonçalves. O modelo publicou uma foto em que aparece com a mãe de Neymar em suas redes sociais. Ele ainda escreveu 'te amo sempre", mas apagou minutos depois. Não satisfeito, ele tratou de pedir desculpas pelo ato falho e ressaltou que o casal continua separado. "Pessoal me perdoem por ter postado isso. Mas, é que eu postei algo que não devia, postei algo que era lembrança. Não significa que seja a realidade de hoje. Ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Jamais, eu quero fazer mal", escreveu.

Nadine assumiu publicamente o namoro com Tiago no início de abril, mas eles se conheceram no final do ano passado. O modelo até foi convidado para o aniversário de Neymar no início de fevereiro, em Paris. No início de junho, ele foi internado após sofrer vários cortes durante uma suposta briga na casa da mãe de jogador, em Santos. O episódio deu uma esfriada na relação e a assessoria do atacante do Paris Saint-Germain enviou um comunicado confirmando o final do relacionamento.