Publicado 25/11/2020 21:45 | Atualizado 25/11/2020 21:50

Mariana Belém, filha de Fafá Belém, usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (25), Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, para revelar que foi vítima de um abuso sexual aos sete anos e levou muitos anos para conseguir contar para a mãe.

"Minha mãe sempre foi minha parceira, minha confidente. E, mesmo assim, levei 17 anos para contar que sofri abuso aos sete anos e que só por um milagre não fui ainda mais violentada. Algo me fez correr porque achei errado um homem que deveria cuidar de mim estar passando a mão dentro do meu biquíni, colocando a minha mão no pênis dele e pedindo para eu 'dar beijo' naquela parte do corpo dele. Algo fez minha mãe chegar enquanto eu corria dele. Algo ali me salvou de algo pior", desabafou Mariana.

A empresária disse que nunca esqueceu o trauma, apesar de ter buscado ajuda profissional e, hoje, se sente mais forte para lutar pela causa. Mariana também disse que veio de um sentimento de culpa. Para ela, campanhas de combate a violência incentivam o diálogo aberto nas famílias e para que todos saibam se proteger. "Eu achava que a culpa era minha. Eu tinha vergonha. Eu tive medo por anos. Quantas meninas, quantas mulheres não conseguiram correr? Quantas meninas acreditaram nos amigos dos pais, em familiares e tiveram sua confiança quebrada e seu corpo violado? Precisamos sim falar sobre abuso. Precisamos ler e proteger nossos filhos, amigos".

