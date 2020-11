Flavia Alessandra Divulgação/Dessa Pires; Bruno Larsson

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 22:12 | Atualizado 25/11/2020 22:14

Flávia Alessandra está com a Covid-19. A coluna soube que a notícia do teste positivo para coronavírus causou surpresa na atriz, que estava gravando normalmente as cenas da novela 'Salve-se Quem Puder'. A trama de Daniel Ortiz ainda não tem um data definida para volta ao ar, mas o ritmo das gravações estava acelerado.

A mulher de Otaviano Costa foi dispensada do trabalho na Globo para se isolar em casa e cuidar de sua recuperação. Por conta do diagnóstico de Flávia, o roteiro de gravações do elenco acabou sendo alterado. A coluna procurou a assessoria da atriz e não obteve resposta até o fechamento da nota.