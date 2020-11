Flávia Alessandra Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 11:17

Depois que esta coluna de seis leitores noticiou, com exclusividade, que Flávia Alessandra foi diagnostica com a Covid-19, a atriz usou as redes sociais para confirmar a informação e dar detalhes sobre como tem sido seu processo de recuperação.

"Sim, estou com Covid e graças a Deus, muito bem, sem sintoma algum e já passei pela fase mais crítica! Em breve estarei pronta pra retomar a vida e os trabalhos. Quero muito agradecer o carinho que tenho recebido. Quanto amor, gente! Estou em casa, claro, em total isolamento - nada de contato nem mesmo com a minha família. Cuidem-se! Ainda estamos diante de um vírus muito desconhecido", aconselha.

A coluna soube que a notícia do teste positivo para coronavírus causou surpresa em Flávia Alessandra, que estava gravando normalmente as cenas da novela 'Salve-se Quem Puder'. A trama de Daniel Ortiz ainda não tem um data definida para volta ao ar, mas o ritmo das gravações estava acelerado. Por conta do diagnóstico da atriz, o roteiro de gravações do elenco acabou sendo alterado.