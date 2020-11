Natthália Gonçalves Divulgação

Realmente 'O tempo não para' para a atriz Natthália Gonçalves. A jovem atriz ainda nem saiu da memória do público com a personagem Kiki, de seu último trabalho na Rede Globo, e já está prestes a retornar para as telinhas.



A artista mirim acaba de ser contratada pela Record TV para uma das fases da novela 'Gênesis'. Assim como em 'O tempo não para', no folhetim bíblico ela viverá mais uma vez uma irmã gêmea, mas desta vez, terá um irmão. E quem pensa que Natthália parou com tudo depois de seu último trabalho na Rede Globo está muito enganado. Além de gravar o filme 'Muriel', a atriz também está no elenco do novo projeto de Solange Couto, uma web-série com produção independente.