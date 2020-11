Borat e Fernanda Lima no 'Amor & Sexo' Reprodução internet

Nesta quinta-feira (26), Fernanda Lima se pronunciou sobre a briga de trânsito que terminou com seu assistente de placo, Bruno Borat, baleado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. "Fiquei muito triste quando soube que meu parceiro de palco, Bruno Miranda, o Borat do Amor & Sexo, foi baleado ontem, numa situação absurda que mostra o tamanho da violência que assola o Brasil. Mando meu carinho pra família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo", disse a apresentadora em suas redes sociais.

Bruno Borat foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (25), no Recreio dos Bandeirantes. A coluna soube que ele estava a pé a caminho da academia, quando após uma discussão de trânsito entre dois motoristas, um deles, que foi identificado como policial, sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em Bruno e atravessou a região umbilical, embaixo do abdômen e próxima ao quadril do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial.

A médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Bruno, enviou uma mensagem tranquilizando os amigos do modelo na noite de ontem. "Amigos, está terminado a cirurgia do Bruno. Teve lesão no intestino e no rim. O cirurgião já veio falar com a gente e correu tudo bem. Provavelmente fique no CTI intubado e sedado (respirando por aparelhos) até porque a sua pressão está baixinha. Vamos orar para a sua total recuperação", pediu Mariana.