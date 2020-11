paula von sperling e monica Reprodução

Campeã do 'BBB19', Paula von Sperling usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (26) para compartilhar uma experiência, que ela garante não ser 'mentira de mineiro'. Ela e irmã, Mônica, viram dois ETS pertos de uma floresta próxima de sua casa no município de Lagoa Santa, a 35 Km, de Belo Horizonte.

Paula conta que as duas estavam chegando em casa quando estranharam uma luz no meio mato e decidiram checar o que era entre as árvores. Elas juram que viram dois seres diferentes de tudo que elas já viram na vida. "Um estava em pé e a gente via nitidamente o rosto dele. A luz saía do olho dele. E o outro estava agachado", disse Paula. "Era uma luz que hipnotizava, saía do olho inteiro. Era um verde neon, muito forte e iluminava tanto que dava para ver o formato do ser", completou Mônica.

As duas ficaram apavoradas e até chamaram a polícia, que foi ao local, mas os policiais, fortemente armados, deram uma bronca nas duas depois que elas falaram que eram ETs. "Algumas pessoas acreditaram, outras não. Como a gente vai mentir um treco idiota desse! Foi traumatizante, nunca senti tanto medo na minha vida", disse Paula.