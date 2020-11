Jonas Esticado e Rick Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 05:00 | Atualizado 27/11/2020 08:13

Paulo Roberto Ferreira, vigilante de São Paulo e fã de sertanejo, ficou decepcionado com um de seus ídolos, o cantor Rick, que faz dupla com Renner. Acontece que Paulo vem pedindo ajuda no Instagram para conseguir alimentar os filhos em casa e acabou sendo iludido com uma falsa promessa de Rick.

"Eu estava seguindo ele e, como estava precisando, comentei em uma postagem dele. Ele viu, me pediu meu endereço para mandar alimentos e eu mandei por mensagem privada. Mas ele não me ajudou e ainda me bloqueou no Instagram dele", conta o vigilante, que confessa ter conseguido trabalho recentemente, mas garante ainda não ter recebido para acertar as contas da casa.

Como a esperança é a última que morre, Paulo não desistiu de conseguir doações e foi prontamente atendido por outro famoso, o cantor Jonas Esticado, que se propôs a doar um 'valor simbólico' para que a família do vigilante pudesse se alimentar. "Esse sim, me ajudou", revela ele, que recebeu uma quantia de Jonas.

A coluna procurou Rick para falar sobre a falsa promessa, mas ele não retornou o contato.