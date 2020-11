Isabella Santoni Reprodução

Isabella Santoni é a mais nova empresária da praça. Aos 25 anos, a atriz lançou recentemente sua grife de moda praia, chamada Nia, e é ela mesma que cria as peças, escolhe os tecidos, tags, lacres e embalagens, além de ser uma das modelos da marca. A mãe, Ana Cristina Ribeiro, ficou com o setor financeiro do empreendimento e Isabella vem se preparando para a nova área de atuação há um ano e meio com cursos de gestão empresarial e marketing digital.