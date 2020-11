Jesus (Dudu Azevedo) Edu Moraes/Record

Dudu Azevedo foi escalado às pressas para uma participação em 'Gênesis'. A intenção da Record é fazer um crossover das novelas bíblicas da casa, ou seja, interligar as histórias de cada trama com a nova produção - que deve estrear em breve. Como 'Genesis' é o primeiro livro da bíblia, eles querem fazer uma conexão com a trama 'Jesus', na qual Dudu Azevedo é o protagonista. O ator deve movimentar o folhetim ao aparecer como Jesus. Nos bastidores da Record, Dudu tem sido pura simpatia com os colegas de elenco. A produção é que tem se virado nos 30 para evitar ao máximo que o ator seja visto, já que a participação dele, até então, era segredo.