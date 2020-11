Luciana Gimenez e Eduardo Buffara Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 05:00 | Atualizado 27/11/2020 08:59

O namoro de Luciana Gimenez com o empresário Eduardo Buffaro segue firme e forte. Desde que assumiu o romance no Carnaval, a apresentadora da Rede TV! compartilha pouquíssimos cliques ao lado do amado, mas ela não resiste aos momentos românticos do casal. E foi isso que aconteceu com a clássica foto dos pombinhos agarrados de frente ao espelho em um elevador. Luciana postou com muito gosto.