Gominho e Sasa Moneratty Reprodução

Por O Dia

O 'Na sua Casa Brasil', o primeiro reality 100% virtual do Brasil, que acontece no Instagram, está movimentando os famosos. O apresentador Gominho postou nas redes sociais um vídeo onde mostrou a sua torcida para a repórter da Band Folia, a carioca Sasa Moneratty; "Vocês não poderiam ter escolhido pessoa melhor do que a Sasa para participar do reality. Estou aqui na torcida para ela. Sou padrinho dela. Amiga te amo! Você vai arrasar no programa como arrasa na vida!", disse Gominho.

Já Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, declarou que sua torcida vai para Ricardo França. "Ele é uma pessoa incrível. Quem puder torcer por ele a gente agradece, eu e toda a colmeia! Estou apoiando Rick nessa! Como não amá-lo! Já deu tudo certo!”, assumiu Paulinha, que acompanha a atração desde a primeira temporada. No último domingo (22), estreou a terceira edição da atração com 16 participantes, que acontece ao vivo diariamente através do aplicativo zoom no Instagram.