O apresentador Cesar Filho completou 20 anos de casado com a atriz Elaine Mickely, em abril, e jura que não é ciumento com relação a bela mulher. Mas, ele confessa que sempre pede para ser avisado antes caso tenha uma cena de beijo com um colega de profissão em uma produção. "Ela é atriz, a gente conversa sobre os trabalhos e dou a minha opinião. Sempre peço para me avisar se tiver cenas de beijo, para eu não ver", contou as gargalhadas.

Ele ainda lembrou em entrevista para Daniela Albuquerque, na RedeTV!, do convite para Elaine posar nua para uma revista masculina, em 2007. "Conversamos e falei: 'acho que não precisa fazer, mas se você achar que deve, vou exigir para eles que as condições sejam as melhores e que o trabalho seja o mais bonito possível' e tudo bem."

Cesar relembrou que chegou a ficar sem trabalhar por dez anos, entre o início dos anos 1990 e 2000 e quase desistiu da carreira de apresentador. "Teve uma época em que pensei em desistir, eu cheguei ao fundo do poço. E aí tocou meu telefone e era o Silvio [Santos] me chamando para retornar à televisão, ele estava querendo reviver o SBT Repórter. Acho que Deus viu mesmo que eu estava querendo jogar a toalha", revelou o jornalista, que ficou na emissora entre 2005 e 2014.