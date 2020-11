Ana Paula Araújo e Pedro Correa Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 21:15

Apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo, Ana Paula Araújo, da TV Globo, fez questão de se declarar ao namorado, Pedro Correa, no dia do aniversário do boy. Sempre discreta, em suas relações pessoais, a publicação foi um dos momentos raros do casa, que a jornalista compartilha em suas redes sociais. "Pra ele, hoje e sempre, saúde, paz, sonhos realizados, risadas, amigos, boas surpresas e todo o meu amor. Feliz aniversário, @pedrofcorrea", escreveu ela em seu Instagram, nesta quinta-feira (26).