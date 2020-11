Ellen Santana Divulgação/Maurício de Castro e Daniel Pinheiro

Por O Dia

Modelo e Miss Bumbum Brasil 2020, Santana não economizou na hora de preparar o lançamento da Revista Playboy Portuguesa deste mês, já que foi a capa e matéria central da edição. O festão aconteceu recentemente em uma casa de festas, na Zona Oeste do Rio, e reuniu aproximadamente 100 convidados. Com mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, Ellen, que já foi affair de Neymar, não esconde que espera um convite para participar do 'BBB21' e acredita que está até cotada para entrar no reality da Globo.