Por O Dia

Publicado 26/11/2020 21:35 | Atualizado 26/11/2020 21:44

Oscar Magrini soltou o verbo em uma conversa com Maria Zilda Bethlem em transmissão ao vivo no Instagram. A atriz, que já não é polêmica, perguntou se ele sabia sobre o 'teste do sofá', na Globo, e aí o ator relembrou uma conversa que teve com a atriz Cleyde Yáconis em 1988:



"Meu amigo falou: Cleyde, ele quer fazer novela na Globo. Aí ela me olhou e falou assim: para entrar, você precisa participar do quartinho do PC. Eu falei: PC? Quem é? Ela respondeu: É o quartinho do pó e do c*".

Oscar revelou que na época, a veterana atriz ainda o perguntou. "Você cheira? Não. Você dá o c*? Eu falei que não. Então não vai entrar. Isso a dona Cleyde Yáconis, uma senhora!"

Maria Zilda concordou com Oscar e disse que sabia muito bem do que se tratava: "Eu sei muito bem como aquilo funcionava, fui casada com diretor. Não é teste do sofá, não. É teste do c*". Minha nossa, senhora!