Joanna Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 12:11 | Atualizado 27/11/2020 12:40

Depois que o ator Fábio Keldani afirmou que a irmã, Karen Keldani - namorada de Joanna - teria desviado dinheiro da conta de uma tia-avó para investir na carreira da cantora, a artista veio a público, através de um vídeo, para repudiar as acusações. A cantora Joanna se pronunciou após ter seu nome envolvido em uma polêmica de desvio de dinheiro, na qual ela era acusada de incentivar uma briga familiar., a artista veio a público, através de um vídeo, para repudiar as acusações.

"De forma direta e transparente, como sempre trato com vocês, explico que meu nome foi indevidamente envolvido em gravíssimas acusações e que de modo algum correspondem à verdade dos fatos. Lamento profundamente o ocorrido e esclareço que se trata de um caso em que estou sendo envolvida por motivos de preconceito e injustiça. A minha vida e a minha carreira tem sido pautadas pela luta contra preconceitos e por uma agenda de defesa dos direitos de todos, sempre com princípios éticos e morais. Não podemos concordar com nenhum tipo de violência e nem com atitudes de intolerância que afrontem o respeito às diferenças", diz Joanna.

Publicidade

A cantora também afirmou que tratará das acusações de Fábio Keldani na esfera judicial e que provará sua verdade. "Essas cruéis inverdades serão devidamente desconstruídas nas esferas competentes cível e criminal e a verdade será restabelecida. Agradeço o carinho que estou recebendo", finaliza a cantora.

Karen Keldani e Joanna negam o relacionamento. A coluna apurou que ambas não assumem o namoro publicamente por conta do preconceito, já que Karen é cantora católica. Mas, como esta coluna já mostrou anteriormente, durante uma briga com a família, Karen diz com todas as letras que é, sim, namorada da Joanna, como mostra o vídeo abaixo:

Publicidade