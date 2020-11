Diogo Caruso curte dias de folga com os pais em hotel fazenda na Serra do RJ Divulgação/CI Produções

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 17:24 | Atualizado 27/11/2020 17:52

O ator Diogo Caruso, que em breve voltará às telinhas, está curtindo uns dias de folga com seus pais, Juliana e Anderson, no Hotel Fazenda Gamela Eco Esporte, em Cantagalo, região Serrana do Rio de Janeiro. A família está no local à convite do promoter e apresentador Miltinho Gonçalves.



Na próxima semana, Diogo Caruso estará ao lado da atriz Valentina Vieira como padrinhos na campanha do desfile 'Natal do Bem', no próximo dia primeiro, no teatro Clara Nunes, na Zona Sul carioca. O evento é organizado pela MG Kids Produções.



Publicidade

Além de Diogo e Valentina, mais de 180 crianças farão parte do desfile, como as celebridades mirins Vittória Seixas, Pedrinho Mello, Sofia Valyn, Duda Machado, Matheus Dantas, João Guilherme Fonseca, Laurah Pessanha, Laís Luna, Maju Tatagiba, Gui Mendonça, Rafael Sun, Alana Cabral, Caique Ivo e muitos mais. A apresentação ficará por conta do ator Brenno Leone e, toda renda arrecada será revertida para o Retiro dos Artistas.