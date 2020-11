Hugo Carvalho Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:54

Hugo Carvalho, que poderá ser visto em breve na pele do divertido Pelegue na novela 'Gênesis', da RecordTV, irá estrear como protagonista nos cinemas em 'Pra Onde Levam as Ondas', filme de Dan Albuk. Diferente do seu personagem na trama bíblica, no longa ele será Virgil, um garoto que sempre viveu a vida na defensiva e trabalha como agente funerário. "Ele trabalha em uma funerária e se apaixona por Éden (Paulla Carniell), uma garota que canta em uma boate, mas não esperava que ela seria namorada de um ex-colega seu de escola que fazia bullying com ele", adianta Hugo.