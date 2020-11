Juliano Ceglia disse que irá pedir a ex, Tati Bonilha, em casamento Reprodução Instagram

Por O Dia

Esta coluna soube que, depois de toda a polêmica envolvendo o fim do relacionamento do ex-'Fazenda' Juliano Ceglia com a designer Tati Bonilha, os dois voltaram a conversar. Fontes da coluna garantem que eles já estão se entendendo de novo e, se a relação não voltar a vingar, ao menos a amizade entre ambos deve continuar.

Em entrevista à coluna, Juliano disse que Tati não aceitou seu pedido de casamento - que ele prometeu cumprir quando deixasse o reality da Record - porque "não aguentou o preço da fama". Já a versão da designer foi outra: ela disse que o término, na verdade, tinha a ver com sua insatisfação com a relação que o jornalista mantém com sua empresária, Larissa Mocelim. Ela acusou a manager do ex-peão de querer se autopromover às custas dele.