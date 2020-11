Phelipe Siani Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 21:39

Depois de alguns dias sumido da apresentação do Live CNN, Phelipe Siani foi afastado da CNN Brasil após descobrir que está mesmo com a Covid-19. O jornalista fez o anúncio em suas redes sociais nesta sexta-feira (27), e o canal confirmou seu afastamento por causa do coronavírus. Esta é a segunda vez que Phelipe se afasta do trabalho, já que a sua namorada, Mari Palma testou positivo, em março, e os dois foram afastados e permaneceram isolados até a recuperação da jornalista.

Agora é a vez dele, que não manteve contato com a companheira desde os primeiros sintomas. "Bom, segunda quarentena, estou aproveitando para colocar um monte de coisas em dia, um monte de coisas que tinha para fazer em casa. Acabou sendo bom nesse sentindo", comentou Siani nos stories.