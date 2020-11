Ellen Rocche e Guilherme Chelucci AgNews/Leo Franco

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 11:07

Ellen Rocche deixou o time das solteiras. A atriz assumiu o namoro com o colega de profissão, Guilherme Chelucci, nos bastidores do musical 'Angel', em São Paulo, que estreou nesta sexta-feira (27). Os dois estão no ar com a reprise da novela 'Haja Coração', na Globo, em que ela interpreta Leonora e ele vive Tarzan / Epaminondas, que vive um romance com Teodora, personagem de Grace Gianoukas, na 'selva'.



A atriz não assumia nenhum relacionamento publicamente desde o rompimento do noivado com o nutricionista, Rogério Oliveira, com quem ela estava há quase três anos, entre idas e vindas.