Publicado 28/11/2020 11:20

O ex-BBB Petrix Barbosa já é papai. Nia Rose, primeira filha do ginasta e fruto do relacionamento com Jolie Heitmann, nasceu na terça-feira (24), em New York, nos Estados Unidos, mas ele só anunciou a chegada do bebê na madrugada deste sábado, quatro dias depois.

"Não tem palavras! Momento mais lindo e importante da minha vida foi ver você nascer filha! Fazer parte de todo processo, e ajudar sua mãe que é a pessoa mais fantástica desse mundo! Foi a maior honra da minha vida! Não tem texto que resuma ou transmita isso... O papai te ama muito Nia!", escreveu Petrix, que teve uma passagem polêmica no reality da Globo. Ele foi acusado de assédio dentro do programa por atitudes que teve com Bianca Andrade e Flayslane e acabou sendo eliminado no segundo paredão.

