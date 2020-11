Ingrid Freitas e Tiee Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 13:06 | Atualizado 28/11/2020 13:26

Ingrid Freitas resolveu colocar mais lenha na fogueira que não para de queimar sobre as relações extraconjugais do cantor Tiee. Só para refrescar a memória dos nossos seis leitores, esta coluna descobriu quatro ex-amantes do sambistas e a estudante de Odontologia, que trabalha como corretora de assistência médica, era uma delas.

Cansada de ser julgada nas redes sociais e, principalmente, depois do bate-boca com a mulher de Ferrugem, Ingrid voltou a desabafar e mandou um recado direto para Thaís Vasconcellos: 'Respondendo a intrujona que tem o teto de vidro, essa situação é ruim para todas. Eu não tenho que pensar nela [Bárbara Murta, mulher de Tiee] primeiro, eu tenho que pensar em mim e é por isso que eu sofri nesse tempo todo. Eu fui enganada sim! Se a pessoa diz que não acredita, não é problema meu. A dor de todas as mulheres que são enganadas é igual. Só eu que vivi, convivi, dividi com ele uma casa e fiz planos, posso falar do meu relacionamento. Eu expôs para me defender e não aparecer. Não destruí casamento nenhum nem destruí uma família", explica Ingrid.

Ela também contou que tem recebido mensagens de várias mulheres que foram enganadas pelos companheiros. "Eu fui vítima de um abusador, vítima daquela pessoas que chega de mansinho e entra na sua vida, na sua casa, na sua família e muda tudo. Entram de uma maneira encantadora, te deixa apaixonada e envolvida psicologicamente. Quando você menos espera, as bombas aparecem. E eu pensei na mulher dele, tanto que sai da situação. Não foi fácil", assume.

"Eu não posso sair dessa polêmica como uma mulher sem valor e não vou. Enquanto eu puder falar para me defender, eu vou falar. Durante muito tempo, ele foi a minha prioridade. Eu fiz muitas coisas que ele mandava eu fazer. Eu não posso mais pensar nele e na família dele. Eu tenho que me defender", terminou Ingrid.

Ex-amante de Tiee diz que foi vítima de um abusador e se defende. "Fiz muitas coisas que ele mandava eu fazer" pic.twitter.com/XVx8aJToKQ — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) November 28, 2020