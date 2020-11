Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo Reprodução

Por O Dia

Boletim médico de Borat Reprodução Baleado no abdômen por um policial na última quinta-feira (26), Bruno Miranda, o Borat do Amor & Sexo, voltou a se alimentar, mas continua no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A mulher do assistente de palco do programa, que foi comandado por Fernanda Lima durante 10 anos na Globo, contou que ele está acordado, lúcido, e com menos dores.

Borat deverá passar por uma bateria de exames ainda hoje. A transferência para a enfermaria está sendo avaliada pela equipe médica. "Volta logo para casa, meu amor! Mas antes se recupere 100%. Aguente firme", escreveu Mariana Melgaço de Mello nas redes sociais do também ator e mostrou o boletim do estado de saúde do paciente divulgado pela assessoria do hospital.

Bruno foi baleado quando estava a caminho da academia no Recreio dos Bandeirantes. Dois carros colidiram na Rua Maurício da Costa Faria e um deles capotou. A motorista Vânia Leite acabou sendo retirada do veículo por casal, que começou a discutir com o condutor do outro automóvel. O Sargento do 18º BPM (Jacarepaguá) Fábio dos Santos, sacou a arma e disparou atingindo Borat, que tentava apaziguar os ânimos.

O policial acabou sendo preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. O caso foi encaminhado à Justiça.