Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 16:58 | Atualizado 28/11/2020 17:39

Sol, praia e calor são três palavras que combinam muito bem com Aline Riscado. A atriz e apresentadora não perdeu a oportunidade de pegar a peça que mais gosta do seu armário e passear pelas areias de Trancoso: o biquíni. De preferência, minúsculo. Sim, ela está no Sul da Bahia acompanhada do filho, Nathan, e alguns amigos. Para não perder o costume, Aline fez algumas fotos exibindo aquele corpão trabalhado nos músculos. A assistente da coluna promete entrar na dieta na próxima segunda-feira.