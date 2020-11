Mario Jr Reprodução

Mario Jr, o tiktoker que ficou famoso com seu ‘Roi? Letícia, né?’, acaba de lançar um livro sobre sua vida. A obra chama-se ‘Mario Jr., Por trás do @’, onde é possível conhecer mais sobre a história do paulista criado em Florianópolis e que ficou conhecido no mundo por conta dos seus vídeos em Bristol, na Inglaterra.

"O livro ficou muito maneiro! Agora os fãs vão poder saber mais um pouquinho da minha vida”, comemora Mario, que morava em Bristol onde trabalhava como recepcionista de um hotel. Com a pandemia, foi obrigado a ficar de quarentena e, para passar o tempo, começou a produzir vídeos para o Tik Tok. O sucesso foi imediato e logo atraiu a atenção de Bruna Marquezine, Felipe Neto, Whindersson Nunes e craques como Neymar e Vinícius Jr, entre outras celebridades..

"Se há um ano tivessem me dito que isso tudo aconteceria comigo, não ia acreditar. Vivo um momento muito feliz e espero continuar a construir a cada dia coisas legais”, diz Mario Jr.