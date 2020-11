Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 12:10

Luana Piovani não deixa passar em branco nenhuma polêmica envolvendo o seu nome nas redes sociais. Ao postar uma foto caracterizada como Michele, sua personagem na série' O Clube'' ,de uma emissora portuguesa, uma seguidora achou o rosto da atriz diferente e quis saber se ela tinha feito algum procedimento estético como harmonização facial. Antes mesmo de Luana responder, outra fã se apressou em 'zoar' a pergunta: "Nas orelhas". A atriz se divertiu com a resposta. "Você me mata, Maria", escreveu Luana, com um emoji de risada.



Piovani não fez harmonização facial, mas ela mesmo confessou em suas redes sociais que realizou alguns procedimentos estéticos recentemente. Ela contou que fez aplicação de botox no rosto para suavizar suas linhas de expressão, já que a personagem na produção é mais jovem.