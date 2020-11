Jéssica, Zé Felipe e os irmãos Reprodução

Irmã de Zé Felipe e filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa acertou o palpite sobre o sexo do primeiro bebê do sertanejo com a influencer Virginia Fonseca. Ela apostou em um look rosa e mostrou sua torcida por uma menina. E não só ela, os irmãos João Guilherme e Matheus Vargas, também acertaram o palpite. "Time Maria Alice. Ganhamos", brincou ela ao publicar foto com os três irmãos na festa. Já o cantor Leonardo achou que o bebê seria um menino.



Zé Felipe e Virginia revelaram o sexo da criança em uma grande festa transmitida ao vivo pela internet na noite de sábado (28). Se fosse menino o bebê se chamaria José.