Taís Araújo Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 14:22

Taís Araújo resolveu comemorar a cura da Covid-19 de forma bem divertida neste domingo (29). A atriz aproveitou para se refrescar também do calor com banho de mangueira em seu primeiro dia fora do isolamento social.



"Passa aí pra ver como foi minha primeira manhã sem estar em isolamento. Banho de sol, banho de mangueira, meditação e agradecendo a Deus, aos orixáss, aos santos, às energias que nos protegem e às orações de todos vocês pela nossa saúde. Foram momentos de medo, insegurança, mas também de muita fé. Obrigada, amores! Se cuidem, não acabou, vamos continuar nos cuidando aqui! E 'simbora' que hoje tem votação!", escreveu.



Lázaro Ramos e Taís Araújo publicaram há uma semana no Instagram um comunicado revelando que foram diagnosticados com o coronavírus, assim como seus filhos, João e Maria.