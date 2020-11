Jão Reprodução

Por O Dia

A coluna soube de uma polêmica envolvendo o cantor Jão e a Universal Music. A gravadora estaria tentando fazer com que o cantor dê 30% de todos os seus ganhos em shows e publicidade em troca de prioridade. Em termos normais, o máximo que essa porcentagem pode chegar é a 10%. A gravadora força Jão aceitar o novo acordo porque ele é, atualmente, um dos nomes mais bem sucedidos da música pop brasileira, com turnê e shows lotados. O cantor bate o pé e diz que não aceita a porcentagem abusiva. A negociação se arrasta e o artista está até com problemas psicológicos há meses.

Procurado pela coluna, o empresário de Jão, Renan Augusto, enviou a seguinte nota: "Estamos em um momento de renegociação do contrato do Jão com a Universal para uma expansão de carreira e projetos no próximo ano", limita a dizer o comunicado, sem responder, de fato, o que foi questionado. A Universal também foi procurada, mas não enviou nenhuma resposta até o fechamento desta matéria.