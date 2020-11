Andressa Urach e namorado Reprodução

Por O Dia

Esta coluna publicou neste domingo (29) uma entrevista com Andressa Urach. Uma das perguntas era se a moça estava namorando. A resposta, dada na última terça-feira, era que ela não tinha namorado ou crush. O que causou estranheza foi Andressa publicar em seu Instagram uma foto com um rapaz na noite de sábado - quando não era mais possível mexer na página impressa da coluna - com a seguinte legenda: "Meu presente de Jesus. #Namorando. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom". Isso só prova que Andressa - como vários outros artistas - é uma bela mentirosa. Será que esta foi a única resposta com a qual ela faltou com a verdade? Por respeito aos nossos leitores, esta colunista firma publicamente o compromisso de nunca mais dar voz a esta senhora.