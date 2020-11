Ivy Moraes e Rogério Fernandes Reprodução

Publicado 30/11/2020 05:00 | Atualizado 30/11/2020 19:22

Mais um caso de traição que cai no colo desta coluna. O babado forte envolve o empresário Rogério Fernandes, que vem a ser marido da ex-BBB Ivy Moraes. Detalhe: os dois estão com a união marcada para o dia 10 de dezembro em Cancún, no México, para celebrar os quase 10 anos juntos - tem uma separação no período de oito meses no meio. Eles reataram este ano, logo depois que ela saiu do reality da Globo.

Esta humilde colunista recebeu prints e áudios de uma paquera que durou meses entre uma mineira, de 30 anos, e Rogério. O flerte terminou em um encontro ao vivo e bem colorido na suíte 04 do motel Dubai, no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, localizado no bairro Caiçaras, em Belo Horizonte. A traição aconteceu no final de outubro, época que Ivy Moraes esteve fora de casa uns dias para fazer um trabalho em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.



"Por que a gente não mata logo essa vontade?", perguntou Rogério no dia que fez o convite para o encontro no motel. Antes de aceitar, a moça ainda perguntou: "Mas, você não está casado?". "Para! Acha que ela não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo", respondeu Rogério. Curiosa, ela ainda quis saber: "Uai... você aceita isso de boa?". O empresário não titubeou: "Aceito. Chumbo trocado não dói".



A moça sabia que só seria um lance, apesar de Rogério sugerir algo mais depois da relação sexual. O que ele não esperava era que a ex-BBB descobrisse a traição e procurasse a moça para conversar e confrontar, já que o marido negou a pulada de cerca e ainda acusou a ex-paquera de 'querer aparecer'.

"Eu não estou achando que você quer aparecer, não estou achando nada de você. Eu quero a verdade! Só a verdade. Eu quero as provas, os prints das conversas que você diz ter. Você disse também que não queria que essa história chegasse até mim, mas chegou. Você não concorda que eu preciso saber quem está falando a verdade? Preciso tomar uma atitude porque eu tenho uma família. Ou eu resolvo com ele aqui dentro de casa ou, se for mentira, porque ele pode estar falando a verdade, eu preciso tomar outras medidas", disse Ivy para também mineira, solteira e profissional liberal.

A coluna procurou o empresário de Ivy Moraes, que disse não saber de nada e através da assessoria, enviou a seguinte resposta: "Se a coluna recebeu os prints e áudios de uma fonte confiável, pode publicar a matéria". Obediente que somos, aí está.